Le proteste contro Israele e l’antisemitismo che non si vuole vedere

(Di venerdì 26 aprile 2024) Al direttore - Non sarebbe tutto più pratico e chiaro se chiedessero a Giorgia Meloni di mettere fuori legge FdI?Giuliano Cazzola Il tutto un secondo prima di aver messo in lista potenziali parlamentari che, indirettamente, promettono di aiutare l’Ucraina a perdere la guerra. Al direttore - Ho già espresso questo concetto, ma è bene ribadirlo. Oggi esistono due tipi di antifascisti: il primo è quello nostalgico che guarda alla storia di un secolo fa, e l’altro è quello attuale che si oppone e combattei regimi fascisti contemporanei, come il “fascismo rosso” di Russia e Cina, e il “fascismo verde” dell’integralismo islamico dell’Iran. Questo argomento purtroppo non è seriamente preso in considerazione dagli intellettuali mainstream, ed è perciò necessario che ci sia una svolta. L’antifascismo di cui abbiamo bisogno è quello reso attuale dalla lotta di ...