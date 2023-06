Il consigliere Picariello sferza la minoranza | “Il programma Pics fa saltare i nervi ai signor no”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlcomunale Antonio, nonchè presidente della ‘Commissione’ ha diramato una dura nota stampa nei confronti dellaconsiliare “Consigliamo aii dell’opposizione di nominare quale capogruppo ad honorem quello che fu il mitico giudice di Rischiatutto: ilNo. Credevamo che il Tuel prescrivesse la vigilanza e il controllo per le minoranze, non la critica a prescindere”, così nella sua nota il presidente della CommissioneAntonio. “Il progetto per la riqualificazione con Lapidarium dell’Arco Traiano è ancora in fieri ma già oggetto di una contestazione assurda. Vorremmo ricordare alle minoranze che l’area di Sant’Ilario è della Provincia. È vero che il Sindaco ...