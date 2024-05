Ostia - Salvini | Contro i clan ho usato le ruspe Falconi si dimetta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – “Ho messo la facciala criminalità organizzata e i, anche abbattendo delle loro proprietà utilizzando una ruspa davanti ai media. L’illegalità si combatte anche così, alla luce del sole, e le istituzioni hanno il dovere di dare l’esempio con coraggio e senza ambiguità. Per questo sono gravissime e indegne le parole di chi, dal Pd, suggerisce di minimizzare l’aggressione subita da una maestra”. Così il vicepremier e ministro Matteoa proposito delle parole di Mario, presidente del X Municipio di Roma, dopo che una maestra è stata aggredita da una donna della famiglia Spada (leggi qui). “Chi vuole i toni bassi, come il presidente dem del Municipio X della Capitale, teorizza un vero e proprio bavaglio per i cittadini perbene: mi aspetto dimissioni ...