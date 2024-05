Giro d’Italia 2024 - a Rapolano Terme vince lo spagnolo Sanchez Pogacar mantiene la maglia rosa

(Di giovedì 9 maggio 2024) Siena, 9 maggio– LaPelayooggi la sesta tappa del, la Viareggio-di 180 km. Il 24enne corridore della Movistar si impone in una volata a 3 precedendo il francese Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) e l’australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla). Tadej(UAE) rimanee leader della classifica generale al termine della tappa caratterizzata da 3 tratti sterrati. Plapp è protagonista di un’azione che gli consegna il primato virtuale nella classifica generale prima del recupero del gruppo. L’ordine d’arrivo Pelayo(Movistar) in 4h01’08” Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) s.t. Luke ...

Nel corso del finale della frazione c'è stata una caduta che ha coinvolto alcuni corridori del gruppo della maglia rosa, ma senza danni per Pogacar . A terra sono finiti tra gli altri l'italiano Damiano Caruso e lo statunitense Will Barta della ...

Il nuovo film di Sorrentino è stato acquistato dalla A24 - Il nuovo film di Sorrentino è stato acquistato dalla A24 - Parthenope, con Gary Oldman, è stato girato a Napoli e a Capri: sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Poliziotto ferito, visita di Salvini al Niguarda. Sala: “Governo non ha fatto suo dovere” - Poliziotto ferito, visita di Salvini al Niguarda. Sala: “Governo non ha fatto suo dovere” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Poliziotto ferito, visita di Salvini al Niguarda. Sala: “Governo non ha fatto suo dovere” ...