BMW M4 CS | un 6 cilindri da 550 CV

La nuova BMW M4 CS è un concentrato di sportività, potenza e leggerezza. Prodotta nello stabilimento di Dingolfing, sarà possibile ordinare la nuova BMW M4 CS a partire da fine mese. Nessuna informazione è stata fornita riguardo al prezzo, sicuramente ampiamente sopra i 100mila euro.

Bmw M4 CS: tante soluzioni pensate per la guida - Bmw M4 CS: tante soluzioni pensate per la guida - C'è una nuova arrivata nella famiglia della Bmw M4, si chiama CS e si posiziona tra la nuova M4 Competition Coupé con M xDrive e la special edition BMW M4 CSL da 1.000 esemplari. (ANSA) ...

Ferrari, un gioiello 12Cilindri. Un capolavoro fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - Ferrari, un gioiello 12cilindri. Un capolavoro fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - Erano più di un migliaio. Clienti speciali e dealer privilegiati, sbarcati in Florida da tutto il mondo per il debutto in esclusiva, alla vigilia del GP di F1, dell'ultimo ...