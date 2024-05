Fifpro contro la Fifa per il Mondiale per club | Va riprogrammato - altrimenti agiremo legalmente

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladeve rinviare ilper, o verrà denunciata. Così il sindacato dei calciatoriscrive nella lettera inviata a Gianni Infantino. Il sindacato dei calciatorilaper ilpere l’organizzazione delle Leghe mondiali hanno chiesto a Infantino di riprogrammare il torneo, che vedrà coinvolte 32 squadre tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti. Nella lettera si legge: Per un periodo significativo, laha ignorato i ripetuti tentativi da parte di leghe e sindacati di impegnarsi su questo tema. Le leghe e i giocatori non possono semplicemente “adattarsi” alle decisioni della, che sono guidate dalla strategia aziendale della. ...

Fifpro avverte la Fifa: stop a Mondiale club o pronti a fare causa - Fifpro avverte la fifa: stop a mondiale club o pronti a fare causa - La fifa viene invitata a riprogrammare il nuovo mondiale per club che si giocherà negli Stati Uniti a giugno 2025. Il torneo, della durata di un mese, metterà alla prova gli stadi e la logistica per ...

UEFA-FIFA, LETTERA ALLA FIGC SU AGENZIA VIGILANZA: CHIESTE SPIEGAZIONI - UEFA-fifa, LETTERA ALLA FIGC SU AGENZIA VIGILANZA: CHIESTE SPIEGAZIONI - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha informato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, delle interlocuzioni avute con Uefa e fifa ...

FIFPRO - I calciatori avvisano la Fifa: "Stop al nuovo Mondiale per Club o faremo causa" - FIFPRO - I calciatori avvisano la fifa: "Stop al nuovo mondiale per Club o faremo causa" - Problemi in vista per il nuovo mondiale per Club a 32 squadre che debutterà negli USA nel 2025 e che vedrà ai nastri di partenza anche 12 formazioni europee, tra cui le italiane Inter e Juventus. Il s ...