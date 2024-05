Baby Reindeer | la vera stalker Martha verrà intervistata e farà causa a Netflix

(Di giovedì 9 maggio 2024) La donna che presumibilmente ha ispirato la seriedi successodi Richard Gadd rilascerà la sua prima intervista televisiva oggi. L’avvocato scozzese Fiona Harvey, 58 anni, la, parlerà a Piers Morgan Uncensored per “mettere le cose in chiaro dopo essere stata smascherata dai fan“. Nella serie, il comico Richard Gadd presenta una versione romanzata di come una donna sola e malata di mente chiamatalo perseguitasse ai tempi in cui lavorava in un pub. Dopo il successo dello show, i fan incuriositi hanno cercato di scoprire la verità dietro lo spettacolo, cosa che i membri del cast hanno scoraggiato con veemenza. Anche lo stesso Gadd aveva esortato i fan a smettere di cercare di scoprire le identità delle persone reali dietro ai personaggi. Una ...

