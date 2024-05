Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 9 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 9 maggio 2024) No, vabbè, cioè… TUTTO QUA? Ma che daVero? Ma in che senso noi abbiamo aspettato quasi tre settimane per quella che doveva essere la clamorosa sput*anescion di quel mariuolo (cit.) di Mario Cusitore, pregustandoci emozioni furibonde, stracci che volavano, residui di dignità che andavano in frantumi… e poi finisce tutto così, in cinque minuti, quasi a tarallucci e vino? Qua di ‘clamorosa‘ c’è stata giusto la sòla che c’ha rifilato Queen Mary, altroché! Dai, su, ma che fregatura! Ndo stava il trash? Dov’erano i risvolti beceri e patetici? Cioè, se solo Maria De Filippi avesse voluto AVOJA quanto ci poteva sguazzare in quella “ora, ora e mezza” che Mario Cusitore ha spontaneahahahamente ammesso di aver trascorso nell’ormai noto B&B con quella tizia con un evidente pallino per le frequentazioni di Ida Platano (dato che era già stata in studio due anni fa per corteggiare il buon ...