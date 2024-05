Poliziotto accoltellato - grave ma stabile dopo 4 ore di intervento e 70 trasfusioni Meloni | seguo con apprensione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il 37enne marocchino Hasan Hamid, fermatoaveril35enne Christian Di Martino, colpito per tre volte alla schiena, è accusato, oltre che di tentato omicidio, anche di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Lesioni nei confronti di altri due agenti intervenuti. Porto del coltello (lungo 30 centimetri con lama di 20). E false attestazioni sull’identità, perché, come segnalato dal pm di turno, in occasione dei vari controlli delle forze dell’ordine in questi anni si è presentato con almeno 22 alias diversi. Per il magistrato di Milano il 37enne è una persona estremamente pericolosa e violenta. Una minaccia, la sua, che di fronte alle forze dell’ordine scatena ed eleva all’ennesima potenza i suoi istinti aggressivi.: il 37enne marocchino ha ...

