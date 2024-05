Chi ballava davvero in Flashdance? Ecco chi sono le tre controfigure di Jennifer Beals

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sappiamo di dare un dolore a Nanni Moretti, manon ha mai fatto neanche mezzo passo di danza in. Nel cult anni ’80 di Adrian Lyne, l’attrice è stata sostituita da ben tre. Si tratta della danzatrice francese Marine Jahan, del ballerino americano Richard Colón, noto come Crazy Legs e della ginnasta Sharon Shapiro. Marine Jahan (fonte Gala/ ph Rose Eichenbaum)Nata a Versailles il primo gennaio del 1959, Marine Jahan è attrice e ballerina. Suele movenze dimentre balla e mentre va in bicicletta. All’epoca, ci furono non poche polemiche circa l’uso di una controfigura, che era stata tenuta celata alla stampa perché i produttori non volevano “rovinare” l’effetto finale al pubblico. In realtà, Jahan stessa si lamentò di non essere ...

Friends , 10 curiosità che (forse) non sapevi sulla serie tv - ...la ripresa era di spalle e quindi non c'era bisogno di inquadrare il viso - erano le controfigure a ... che nella versione nostrana viene presentato come un focoso spagnolo per cui Rachel ( Jennifer ...

