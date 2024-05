‘Terra Madre e Festa del Bio’ - dal 24 al MAXXI di Roma l’anteprima dell’evento in cartellone a settembre  al Salone del Gusto di Torino

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 9 maggio 2024) Stamane, presso la Sala Cavour del Ministero dell’Agricolturadella Sovranità Alimentare e delle Foreste di via Venti, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della manizionedel. Organizzato in collaborazione tra Slow Food Italia, Regione Lazio, Arsial e FederBio, l’evento sarà ospitato daldidal 24 al 26 maggio.del, una anteprima di tre giorni in cui cibo, clima e bellezza come prospettiva di tutte e tutti riguardo alla vita su questo Pianeta Una tre giorni in cui cibo, clima e bellezza come prospettiva di tutte e tutti riguardo alla vita su questo Pianeta, saranno al centro di conferenze e ...