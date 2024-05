Ischia - bimbo di 7 mesi trovato morto nella culla

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSgomento e dolore adper la morte di undi appena sette, avvenuta ieri in tarda serata. Il piccolo Filippo è statoesanime dalla mammaed è stato subito dopo trasportato all’ospedale Rizzoli dove i sanitari hanno provato a rianimarlo più volte senza riuscirci. Alla fine ai medici non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso della cui salma è stata poi trasferitacamera mortuaria del nosocomio isolano. I carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione del decesso, hanno informato della vicenda il pubblico ministero di turno alla Procura di Napoli che, nel primo pomeriggio di oggi, ha disposto la nomina del consulente medico che domani provvederà ad eseguire ...

Cosa non si fa per diventare virali… Gli account dell’ influencer cinese Thurman Maoyibei sulle piattaforme TikTok Douyin, Weibo e BiliBili sono stati tutti bannati dalle autorità dallo scorso fine settimana e la ragazza rischia anche il carcere . ...

