Imprevedibili colpi di scena - e dubbi romantic - in Un posto al sole

(Di giovedì 9 maggio 2024) Upas ci sorprende sempre, contro tutti i luoghi comuni. Se tutti pensavamo che fosse Schipa l’infiltrato in polizia della camorra, in realtà la talpa è Marta. La poliziotta senza macchia a cui tutti avevano dato fiducia. Il tranello organizzato dai due pm, che hanno creduto alle soffiate di Damiano e Nunzio, riesce alla grande. La talpa corre in ospedale per far fuori Diana, ma viene fermata. Ora però la situazione si complica: lei spara a Damiano e riesce a scappare dall’ospedale. Nel frattempo Rossella scopre che i suoi genitori sono tornati insieme. Anche se ora fanno i fidanzatini, e per il momento non vogliono saperne di sistemarsi. Silvia però, prima di arrivare a questa decisione, è passata dalla fase dei fortitra Michele e Giancarlo. Soprattutto dalla difficoltà di dover dire al futuro marito alla vigilia delle nozze, che era innamorato di un altro. La ...