Adam Copeland | Sono stato davvero molto vicino a firmare con l’AEW nel 2019

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 9 maggio 2024), conosciuto in WWE come Edge, ha debuttato in AEW dopo ben 25 anni trascorsi con la compagnia di Stamford. Durante questo quarto di secolo, la Rated R Superstar ècostretto al ritiro per ben 9 anni a causa di alcuni gravi infortuni al collo: durante il Royal Rumble match 2020, però,è tornato sul ring. Stando a quanto rivelato dall’attuale TNT Champion, però, tutto questo èa serio rischio, ma non per questioni fisiche. Parlando a Chris Van Vliet,ha rivelato di esserealsul finire dele ha dichiarato di aver avuto intense trattative che però sirisolte in un nulla di fatto ...