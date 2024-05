Moshe Dayan e il Vietnam | una doppia lezione della storia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nell'estate del 1966, emblematico generale e politico israeliano, si recò inper osservare il "laboratorio militare" dell'epoca e apprendere come stava cambiando la guerra. Unaancora utile per Israele

Nell'ottobre del 1973, colto di sorpresa nello Yom Kippur, seppe accettare le proprie responsabilità. Dal 7 ottobre del 2023, Netanyahu fa la guerra per sfuggire alle proprie. The post Netanyahu e Gallant , ricordatevi di Golda Meir e Moshe Dayan ...

Fischia l’antisemitismo Gli islamofascisti di Hamas in piazza con l’Anpi, e gli ebrei sotto scorta - Fischia l’antisemitismo Gli islamofascisti di Hamas in piazza con l’Anpi, e gli ebrei sotto scorta - L’ipocrisia sull’esclusione della comunità ebraica dalle manifestazioni del 25 aprile a Roma. Blindata la Brigata ebraica a Milano. Complimenti per il ribaltamento della storia ...