Lazio - doppio colpo a sorpresa | Immobile fatto fuori

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 9 maggio 2024) I biancocelesti hanno perso la possibilità di approdare in finale di Coppa Italia e il pareggio in campionato col Monza haperdere le speranze per un posto in Champions League. Il club capitolino non ha rispettato gli obiettivi prestabiliti ad inizio campionato, il raggiungimento nella massima competizione europea era il minimo dopo l’ottima stagione realizzata l’annata precedente. Il calo dei biancocelesti in questa stagione porterà inevitabilmente ad un ridimensionamento nel calciomercato estivo, Lotito pare aver già individuato dei calciatori che possono far bene alla guida del tecnico croato biancoceleste. Per Igor Tudor c’è stato parecchio lavoro da fare, l’addio di Felipe Anderson e le dichiarazioni di Luis Alberto controverse non aiuterà l’allenatore ex Verona nel periodo del calciomercato. Nonostante ciò, i due primi possibili acquisti della ...