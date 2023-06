Casadei | «Non ci aspettavamo la finale | ma ora ce la giocheremo Il futuro…»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Cesare, talento dell’Italia Under 20, ha parlato del Mondiale degli azzurrini e del suo possibile futuro Cesare, talento dell’Italia Under 20, ha così parlato a Sky Sport. LE PAROLE – «Non ciinizialmente di arrivare in, proviamo sensazioni bellissime. Rivincita? Non saprei. All’inizio a Londra ho vissuto una stagione travagliata, poi sono arrivato qui con tanta voglia di dimostrare. L’Uruguay è una squadra forte ma vogliamo imporre il nostro gioco. Futuro? Non so quali saranno i programmi, ma ci sarà tempo per parlarne».

...primo Cesare, centrocampista di proprietà del Chelsea e capocannoniere del Mondiale Under 20 con l'Italia finalista, ha parlato a Sky : 'Le sensazioni sono bellissime. Arrivare in finale...... sicuramente anche l'Uruguay è una squadra forte se è arrivata fin qui.' A livello personale,si è certo ambientato al meglio al Chelsea: 'credo sia una rivincita personale, ...Quello che sta facendo con l'Under 20 in Argentinami sorprende perchèè fortissimo. Oggi molti si sono accorti di lui solo perchè lo vedono in tv al Mondiale ma per meè una novità. ...

Casadei: "Sapevo che potevamo arrivare in finale" Sky Sport

Un'avventura straordinaria per l'Italia Under20 di Carmine Nunziata ai Mondiali di categoria in Argentina. Sarà finale domenica contro l'Uruguay, la prima nella storia per questa selezione; MVP degli ...Ancora non so se torno al Chelsea, penso solo al Mondiale in questo ... Gli Azzurrini battono la formazione asiatica grazie alla rete di Cesare Casadei nel primo tempo e al capolavoro su punizione ...