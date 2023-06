Alluvione Centro Italia | dal 15 giugno al via ammortizzatori sociali per dipendenti e autonomi

(Di venerdì 9 giugno 2023), al via gliper i lavoratorie per glicolpiti dal maltempo che ha vessato ilnelle scorse settimane: dal 15, attraverso il portale dell’INPS, sarà possibile fare un’unica richiesta per ottenere il sussidio di ristoro., i sussidi per iPer fornire sostegno ai lavoratoridel settore privato e alle imprese colpite dall’dello scorso maggio, sarà possibile presentare domanda per accedere all’ammortizzatore unico previsto dal ...

2)Giovani Valtorto, via Faentina 216, Fornace Zarattini, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 17 (esclusi i festivi). 3) Ex scuola elementare di Villanova, via ......pubbliche urbane e il monitoraggio ed eventuali trattamenti nei fossi nel raggio di 3 chilometri dalurbano. Per quanto riguarda le aree urbane private, nelle zone non colpite dall', ...Prosegue l'attività di supporto psicologico alle persone colpite dall'e resta attiva la linea per il supporto telefonico, che per l'area ravennate è 3381055333, ...(Valtorto c/o...

Alluvione, Centro protesi Vigorso ancora chiuso: "Pesanti danni alle attrezzature e agli impianti tecnologici" BolognaToday

Energia e innovazione per una "giusta transizione": è l'idea-forza di Omc-Med Energy, la manifestazione dell'energia riprogrammata dal 24 al 26 ottobre dopo ...Costruire il maxi-allevamento Fileni a Maiolo significa perseverare in errori dalla portata devastante. I drammatici eventi verificatesi in Emilia Romagna hanno mostrato, come già descritto, tutte le ...