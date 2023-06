Ricky Gianco | chi è | età | carriera | canzoni famose | chi è la moglie | figli e vita privata

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Patrizia Rossetti, anche il cantante e produttore discografico. Che si racconterà a cuore aperto, dallaalll’amore! Chi è, padre della musica rock italiana, all’anagrafe Riccardo Sanna, è nato a Lodi il 18 febbraio del 1943 ed è un noto cantante, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano. Spesso è stato accreditato comeSanna ed è considerato uno dei padri della musica rock italiana. O meglio, dall’Enciclopedia del rock è definito come il ‘Pete Seeger’ italiano ed è uno dei precursori della chitarra ...

