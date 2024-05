Levante - Anna Castiglia e Martina Cirri si aggiungono alla line up di A nome loro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 4 maggio 2024) TRAPANI – Un fragoroso urlo collettivo contro tutte le forme di criminalità organizzata che si leva da un territorio fortemente segnato dpresenza mafiosa. Per liberarsene, riverberandosi in tutta la Penisola. Dopo il fulmineo successo dello scorso anno, torna “A– Musiche e voci per le vittime di mafia”, una lunga maratona musicale (e non solo) che il 25 maggio, nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte, Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, riunirà alcuni dei più importanti protagonisti della musica italiana, oltre a giornalisti, attivisti e familiari di vittime della mafia. Prodotto dneonata associazione “A” e realizzato con il sostegno della Regione Siciliana e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, CGIL, ...