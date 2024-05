Atletica - Federico Riva e Catalin Tecuceanu brillano a Decines sfiorando il minimo olimpico

Federico Riva si migliora di oltre due secondi nei 1500 metri a Huelva, in Spagna e diventa il quinto italiano di sempre. Secondo posto in 3:34.35 per l’azzurro che chiude alle spalle solamente del norvegese bronzo mondiale in carica Narve Gilje Nordas, primo in 3:34.11. Terzo posto per il ... Continua a leggere>>