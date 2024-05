Spiragli nei negoziati su Gaza ma l' intesa è in bilico Manifestazione a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi

(Di sabato 4 maggio 2024)nelle trattative al Cairo per una tregua ae il, ma irestano ancora ine nulla è dato per scontato. L'ottimismo filtrato per tutta la giornata dalla capitale egiziana - con i mediatori che parlavano di «progressi significativi» - si è attenuato in serata, quando un alto funzionario israeliano ha frenato gli entusiasmi accusando Hamas di «vanificare...

spiragli nei negoziati su Gaza ma l'intesa è in bilico - Annunci e smentite dal Cairo. 'Primo ok di Hamas', Israele frena. Anche Benny Gantz, il ministro del Gabinetto di guerra, ha invitato alla pazienza confermando che i palestinesi ancora non hanno dato ... Continua a leggere>>

Medio Oriente spiragli nei negoziati su Gaza ma l'intesa è in bilico - spiragli nelle trattative al Cairo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, ma i negoziati restano ancora in bilico e nulla è dato per scontato. Continua a leggere>>

L'intesa è in bilico - TEL AVIV - spiragli nelle trattative al Cairo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, ma i negoziati restano ancora in bilico e nulla è dato per scontato. L'ottimismo filtrato per tutta la ... Continua a leggere>>