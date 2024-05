Scende dall’auto e spara ad un uomo fuori da un bar | panico in strada a Misterbianco

(Di sabato 4 maggio 2024) I fatti in mattinata nel centro catanese. La vittima, un 60enne imbianchino non sarebbe legata alla criminalità locale e, in base a quanto trapelato, pare che il fatto di sangue sia da ricondurre ad un’accesa discussione degenerata qualche mese fa e vecchi rancori.

