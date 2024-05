Incastrato in auto dopo l’incidente - salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Gubbio, 4 maggio 2024 – Paura per unmobilista in località ponte Calcara, rimastoall’interno della suavetturaun incidente. Ideldi Gubbio sono stati allertati alle 18,30 e sono intervenuti per estrarlo insieme al 118. Presenti sul posto anche carabinieri di Fossato di Vico e elicottero Nibbio.