Atletica - meeting Decines | uno splendido Federico Riva vince i 150 - brilla anche Tecuceanu negli 800

(Di sabato 4 maggio 2024) Prosegue l’ottimo momento del mezzofondo azzurro. Neldi, in Francia,ha infatti confermato il proprio periodo di forma, migliorandosi ancora dopo il risultato di Huelva di soli quattro giorni fa. Il classe 2000 romano ha fatto segnare il crono di 3:33.71,ndo i 1500 metri di nuovo davanti al primatista d’Europa dei 5 km e dei 10 km Jimmy Gressier. L’azzurro ha piazzato un grande cambio di passo ai -200, staccando in maniera decisiva il transalpino. Con questo risultato,diventa il terzo italiano di ogni epoca nei 1500: meglio di lui soltanto il primatista italiano Genny Di Napoli (3:32.78 a Rieti nel 1990) e Pietro Arese, 3:33.11 nella semifinale mondiale dello scorso anno a Budapest. Il tempo dell’azzurro è il migliore stagionale a livello ...

