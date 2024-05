Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar | Ero nervos - ho impostato male la volata

Torino, 4 maggio 2024 – E’ stato l’ecuadoregno Jonathan Narvaez (del Team Ineos Grenadiers) a vincere la prima tappa dell’edizione 2024 del Giro d’Italia . La Corsa rosa è partita nel pomeriggio da Venaria Reale ed è arrivata a Torino con un percorso di 140 km. Al vincitore, che è arrivato in ... Continua a leggere>>

Roma, 4 mag. (askanews) – Taglio del nastro inaugurale del Giro d’Italia e del Giro-E a Torino. Al Giro-E che attraverserà Torino per concludersi il 26 maggio a Roma, prende parte la Guardia di Finanza. Infatti, a diverse tappe del Giro-E, in sella a bike elettriche in fibra di carbonio ... Continua a leggere>>