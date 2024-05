Pallanuoto - la Pro Recco doppia lo Jadran in Champions League e resta primo nel Girone A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) La Procentra la quinta vittoria (la quarta nei tempi regolamentari) in altrettanti incontri delA dei quarti di finale della2023-2024 dimaschile: i ligurino a Punta Sant’Anna il croati delloSplit, sconfitti per 18-9. Nel Gruppo A la Proconserva così un punto di vantaggio sul Novi Beograd, oggi vittorioso per 13-10 sul Marsiglia, ad un solo turno dal termine, così come nel Gruppo B il Ferencvaros ha una sola lunghezza di margine sull’Olympiacos ad una sola giornata dalla conclusione. Sono queste le quattro squadre qualificate alla Final Four, prevista dal 5 al 7 giugno a Malta, e così nell’ultimo turno resteranno soltanto da determinare gli accoppiamenti delle semifinali: la prima di ogni ...