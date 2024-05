Giovani Portavoce dell’Ambiente per una Benevento più eco-sostenibile

Europee, parte il tour elettorale di Pizzarotti: “Voglio farmi portavoce del mio territorio, della mia gente” - Ho accettato la candidatura alle elezioni europee nella lista Siamo Europei - Azione perché voglio farmi portavoce del mio territorio ... associazioni, pensionati, giovani coppie. Sarò in Friuli ... Continua a leggere>>

Sanremo, grande partecipazione all’evento giovani di Andiamo! - Un incontro organizzato dai candidati under 35 del movimento civico di centro destra, per i ragazzi della Città dei Fiori ... Continua a leggere>>

F1 | Antonelli: la deroga per la Superlicenza è stata chiesta, ma non c'è fretta - La FIA ha confermato che è stata presentata una domanda per fargliela ottenere prima dei 18 anni, ma la Mercedes non sembra essere coinvolta. La Williams invece guarda con interesse al talento italian ... Continua a leggere>>