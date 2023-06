Pres Galatasaray | «Su Icardi anche club arabi | ma lui vuole restare»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le parole di Dursun Özbek,idente del, sul futuro di Mauro, tra permanenza e addio ai turchi Dursun Özbek,idente del, ha parlato al giornale turco Sabah. Di seguito le sue parole su, che ha molto mercato, ma che potrebberimanere in giallorosso. Di seguito le sue parole. «Non sarà un’operazione facile perché c’è l’interesse deisauditi ed Europei, ma ci sono altri fattori come la posizione di. Stiamo cercando di offrire condizioni migliori, siamo in costante contatto con il giocatore e con il PSG. Cerchiamo sponsor:».

