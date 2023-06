Francia | accoltellamento ad Annecy | sei feriti | Tre bambini in pericolo di vita

Abdalmasih H aveva presentato domanda d'asilo inlo scorso novembre. Ad aprile gli era stato concesso lo status di rifugiato in Svezia. È quanto apprende l'emittente francese Bfmtv da fonti ...Giovedì mattina intorno alle 9:45 in un parco pubblico di Annecy, nel sud - est della, un uomo ha attaccato alcuni passanti con un ...ancora incredula dopo l'mortale di un'infermiera in un ospedale di Reims da parte di un uomo con problemi psichiatrici. Gli operatori sanitari di tutti gli ospedali ...

Francia, accoltellamento ad Annecy: 4 bimbi tra i feriti TGCOM

Il bilancio provvisorio parla di 9 persone ferite a coltellate, inclusi 8 bambini. L'attentatore, un cittadino siriano, è stato subito bloccato dalle autorità ...Cronaca dal mondo Roma - 08/06/2023 11:21 - Attacco con coltello ad Annecy, in Francia, dove sono state ferite 7 persone, tra cui sei bambini piccoli. L'attentatore di Annecy, che ha ferito ...