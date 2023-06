AEW | Svelata la nuova sfidante di Toni Storm a Rampage – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 giugno 2023) Durante le registrazioni dell’ultima puntata di, svoltesi come di consueto dopo la puntata di Dynamite, Skye Blue ha sconfitto Nyla Rose, Britt Baker e Mercedes Martinez schienando la prima e divenendo la#1 Contender all’AEW Women’s Championship detenuto da. Il titolo sarà in palio, come annunciato dalla AEW stessa, durante la prossima puntata di Dynamite e per la 23enne di Chicago sarà la prima title-shot per il Women’s Championship della sua carriera. Vedremo se sarà solamente un’avversaria di transizione o se la vittoria dile consentirà di iniziare un vero e proprio feud con le Outcasts.