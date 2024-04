Serie A - Salernitana retrocessa in B

Le Pagelle di Frosinone-Salernitana 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Benito Stirpe va in scena un delicatissimo scontro salvezza: lo vincono i ciociari, che si portano provvisoriamente fuori dalla ... Continua a leggere>>

Mancava soltanto la matematica, ma tutto l'ambiente di Salerno si era preparato al peggio da diverse settimane. Forse da mesi. Non è riuscito il terzo miracolo di fila, questa volta, al club campano che albergava stabilmente in Serie A da due stagioni. La prima salvezza, rocambolesca e pazzesca,

La Salernitana retrocede matematicamente in Serie B dopo la sconfitta contro il Frosinone che di conseguenza centra 3 punti d'oro per la salvezza. Decisivi i gol della squadra di Di Francesco nel primo tempo con Soulé e Brescianini e Zortea nel finale.

La salernitana è la prima retrocessa in serie B - La salernitana è la prima squadra retrocessa in serie B. I ragazzi di Stefano Colantuono, ultimi in classifica a soli 15 punti, hanno perso contro il Frosinone nella prima gara della trentaquattresima

Vince il Frosinone per 3-0 sulla salernitana, che retrocede - In gol anche Nadir Zortea, esterno di proprietà dell'Atalanta, che ha chiuso i conti per il 3-0 nella parte finale della gara

