Omicidio di Mario Cerciello Rega - assolto il carabiniere che bendò il presunto responsabile dopo l' arresto

Il procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto una condanna a 23 anni e 9 mesi per Lee Elder Finnegar e a 23 anni per Gabriele Natale Hjorth. chiesti 23 anni per Gabriel Natale-Hjorth, e Finnegan Lee Elder – Ilcorrieredellacittà.com I due sono accusati dell’Omicidio del ...

Continua a leggere>>