Frosinone-Salernitana 3-0 - Colantuono | Difficile commentar - i tifosi meritano di più

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Èe questa partita. Tre gol di differenza mi sembrano tanti per quello che si è visto, ma il calcio è strano. Alcuni episodi un po’ dubbi potevano essere valutati diversamente. È un’annata particolare, è successo quello che volevamo rimandare: cambia poco, ora si riparte per finire il campionato”. Lo ha detto il tecnico della, Stefanodopo la sconfitta per 3-0 colche ha sancito la matematica retrocessione dei granata. “La società sta ragionando da tempo su quello che potrà essere il futuro – aggiunge il tecnico a Sky Sport – Ma ora c’è da finire il campionato: non avevamo tante speranze, quindi dobbiamo continuare a giocare. Qui c’è una società importante e c’è una tifoseria che non è retrocessa. Isono stati encomiabili ed ...