Ligue 1 2023 2024 | pareggio per 1-1 tra Montpellier e Nantes

(Di venerdì 26 aprile 2024)pareggiano 1-1 nella 31ª giornata di1. Succede tutto nel primo tempo al Stade de la Mosson dicon Adams che porta avanti i padroni al secondo minuto. Dopo cinque minuti Abline pareggia i conti al settimo. Gli ospiti cercano a più riprese il gol vittoria ma non riescono a centrare un successo che avrebbe quasi garantito la salvezza.che sale a 32 punti in 14ª posizione con 4 punti di vantaggio sul Le Havre.12° a 37 punti e a una vittoria dalla salvezza. SportFace.

