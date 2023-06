“Voglio omaggiare un esponente della filosofia teoretica che mi accomuna a lui…” De Luca in visibilio per Tony Tammaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nonostante i malumori per la decisione di Elly Schlein, che ha rimosso il figlio dalla carica di vicecapogruppo Pd alla Camera, il presidenteRegione Campania Vincenzo Deha trovato conforto nella presentazione del Premio Massimo Troisi, evento finanziato dalla Regione Campania e indetto in occasione dei 70 anninascita del grande attore. Proprio durante la conferenza stampa, nella quale ha annunciato alcuni degli artisti che dal 29 giugno al 1 luglio si avvicenderanno all’Arena di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, Deè andato in brodo di giuggiole per il cantante comico, di cui ha citato alcuni pezzi cult, come “Patrizia, la ragazza di Baia Domizia” e “Super Santos”. “Oltre a Massimiliano Gallo e a Lina Sastri – spiega il politico – c’è Mario ...