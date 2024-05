Portabici per auto - cambia tutto | occhio alle multe

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nelle ultime settimane, il Ministero dei Trasporti ha emanato nuove norme suipermontati a sbalzo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade Il successo sempre crescente delle biciclette ha portato moltimobilisti a portarsi dietro, in vacanza o per una semplice gita, la propria mountain bike o le recenti e-bike con la pedalata assistita. Proprio questi ultimi modelli, essendo più pesanti della classica versione, hanno bisogno di essere posizionati in maniera differente sulla macchina. Polemiche sulle nuove regole – Cityrumors.it Negli ultimi tempi il Ministero dei Trasporti sta cercando nuove regole per aumentare la sicurezza sulle strade. In quest’ottica ha emanato nuove norme suipermontati a sbalzo, quelli applicati sul portellone posteriore ...