Camila Giorgi si ritira - addio al tennis

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) –sidalprofessionistico. Dall’azzurra ancora nessuna comunicazione ufficiale né post social, ma il suo nome appare nella lista degli atletiti dell’Itia, InternationalIntegrity Agency, a far data da ieri. La 32enne nata a Macerata è 116esima nell’ultima classifica Wta. In carriera, ha ottenuto come miglior piazzamento il 26esimo posto a ottobre 2018. Nella stagione attuale ha giocato 9 match, con 3 vittorie e 6 sconfitte. L’ultimo incontro ufficiale risale allo scorso 23 marzo a Miami, quando ha perso al 2° turno contro la numero uno Wta, Iga Swiatek che l’ha sconfitta con un doppio 6-1.ha vinto 4 titoli in carriera, il più importante nel 2021 a Montreal. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano ...

Non c’è stato nessun annuncio da parte della giocatrice marchigiana Nessun annuncio, nessun post social. Semplicemente Camila Giorgi ha detto basta in silenzio, ha deciso di appenare la racchetta da Tennis al chiodo. Molti si sono accorti, nella ...

Tennis, Internazionali d'Italia, Djokovic: "Sarò al top della forma per il Roland Garros" - tennis, Internazionali d'Italia, Djokovic: "Sarò al top della forma per il Roland Garros" - "Penso di essere sulla buona strada per raggiungere il picco della mia forma al Roland Garros di Parigi". Lo ha detto Novak Djokovic nella conferenza stampa agli Intenzionali d'Italia. "Spero che qui ...

Gossip | Camila Giorgi spiazza tutti e dice addio 'in segreto' al tennis - Gossip | camila Giorgi spiazza tutti e dice addio 'in segreto' al tennis - Gli Internazionali di tennis hanno preso il via al Foro Italico e nel giorno dell'inizio del torneo, il 7 maggio, come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'addio di camila Giorgi. La tennista ...

Tennis, Camila Giorgi si ritira e chiude la carriera professionistica. Ma è mistero sull'annuncio - tennis, camila Giorgi si ritira e chiude la carriera professionistica. Ma è mistero sull'annuncio - Mentre si stanno disputando gli Internazionali d’Italia, giunge una notizia spiazzante per il nostro tennis: camila Giorgi si è infatti – a quanto pare – ritirata dall’attività, chiudendo la sua ...