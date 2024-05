Nato - Stoltenberg elogia Meloni per i numerosi contributi dell’Italia all’Alleanza

Bruxelles, 08 mag. – (Adnkronos) – È stato “un piacere incontrare il primo ministro Giorgia Meloni a Roma. Abbiamo discusso dei numerosi contributi dell? Italia alla Nato e dei nostri preparativi per il vertice Nato di luglio. Quando i leader si ...

"La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina. Quando ho visitato l'Ucraina la scorsa settimana gli ucraini non hanno chiesto truppe Nato in Ucraina, quello che hanno chiesto è più supporto". Lo ha detto all'ANSA il segretario generale ...

Il segretario generale Nato in Italia: vertice Meloni-Stoltenberg a Palazzo Chigi - Il segretario generale nato in Italia: vertice Meloni-stoltenberg a Palazzo Chigi - ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Segretario Generale della nato, Jens stoltenberg. Al centro del colloquio i temi di attualità dell’agenda atlantica ...

Nato, Meloni a Stoltenberg: decisioni concrete per fianco Sud - nato, Meloni a stoltenberg: decisioni concrete per fianco Sud - Roma, 8 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della nato Jens stoltenberg.Al centro del colloquio - si legge in una nota di ...

