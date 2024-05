MILLY CARLUCCI | LA RAI MI HA CHIESTO DI SPERIMENTARE CON L’ACCHIAPPATALENTI IL CANTANTE MASCHERATO STA SOLO RIPOSANDO ESCLUSIVA

(Di mercoledì 8 maggio 2024)torna su BubinoBlog in occasione della premiere de “”, l’inedito talent show al via venerdì 10 maggio alle 21.30 su Rai1. Come ti è venuta l’idea del format e del titolo? La proposta è arrivata da Fremantle, la società internazionale che produce tanti programmi, tra cui i Got Talent di tutto il mondo. L’idea era di mettere alla prova dei personaggi famosi: su questa base insieme a Giancarlo De Andreis ho costruito il format col meccanismo che vedrete in onda e che spero vi piaccia. C’erano altri format sul tavolo per il tuo show di primavera? Si, ce n’erano diversi. La Rai mi hadiun nuovo formato e tante case di produzione mi hanno presentato diverse idee. Alla fine ho scelto quella più originale e lontano ...

Milly Carlucci Mancano soltanto due giorni all’esordio de L’Acchiappatalenti , il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci : il debutto è infatti fissato per venerdì 10 maggio 2024, in prima serata, su Rai1. Questo pomeriggio, a partire dalle ...

Quando la Rai ha chiuso Il Cantante Mascherato per ascolti non entusiasmanti hanno chiesto a Milly Carlucci di scrivere un nuovo programma e lei, da vera aziendalista, lo ha fatto. Il risultato, sulla carta, è un calderone di roba già vista ma con ...

Sanremo, Milly Carlucci non condurrà il Festival: «Ho già i miei programmi, è un'impresa enorme»

Milly Carlucci su "L'acchiappatalenti": "Ho voluto persone di cui mi fido. Sanremo 2025 No perché…"| VIDEO

L'Acchiappatalenti: una sfida 'al buio' tra talent scout. Ecco come funziona