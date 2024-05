Europee24 Presentazione a Latina dei candidati della lista Azione-Siamo Europei

Europee24 / Inaugurazione del point elettorale per Nicola Procaccini a Cisterna - europee24 / Inaugurazione del point elettorale per Nicola Procaccini a Cisterna - “Abbiamo l’occasione storica per portare l’Italia alla guida dell’Europa con Fratelli d’Italia che può avere un ruolo decisivo. E mi fa piacere lanciare questa sfida anche da Cisterna, dove già in pas ...

Europee24: scende in campo l’avvocata formiana Tina Di Russo, rinuncia Matteo Adinolfi (Lega) [VIDEO] - europee24: scende in campo l’avvocata formiana Tina Di Russo, rinuncia Matteo Adinolfi (Lega) [VIDEO] - “Ho deciso di iniziare la mia campagna elettorale nella mia città. Altro che ponte del 25 aprile all’insegna del relax”. Ora è ufficiale: anche Formia sarà in lizza alle elezioni europee dell’8 e del ...