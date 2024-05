Verso Milan-Cagliari - guai per Stefano Pioli | tre infortuni pesantissimi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In vista della partita contro ill’allenatore deldovrà fare i conti con tre giocatori alle prese conDopo il deludente pareggio per 3-3 contro il Genoa, ennesimo passo falso di una stagione da dimenticare, ilsi prepara a sfidare il, partita valida per la terzultima giornata di Serie A. I rossoneri non hanno più nulla per cui combattere ma vorranno tornare a vincere per regalare una gioia ai loro tifosi. In vista della partita, però,rischia di dover fare a meno di tre giocatori importantissimi. Kjaer, Maignan e Loftus-Cheek si sono infatti allenati ancora a parte e la loro presenza contro ilè quindi da considerarsi a forte rischio. ...

Dopo il pareggio tra Milan e Genoa, Stefano Pioli ha commentato il momento ed è tornato sul l’eliminazione in Europa League Il Milan ha pareggiato per 3-3 a San Siro contro il Genoa, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. La partita si ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Stefano Pioli ha detto di rispetta re le opinioni dei tifosi del Milan dopo che migliaia di tifosi hanno protestato silenziosamente durante il pareggio per 3-3 di Serie A di domenica contro ...

Panchina Milan , l’attuale allenatore rossonero Stefano Pioli è sempre più vicino al Napoli : il contratto è pronto . Tutti i dettagli… Non solo il Milan , anche il Napoli è alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione. Sì, perché il disastro ...

