È morta Rita Granata - la ragazza di 27 anni investita a Fuorigrotta lo scorso 5 maggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Èdopo tre giorni di ricovero in ospedale, la giovane di 27che nella notte tra sabato e domenica, in via Leopardi, a, era stata travolta da un’auto dopo essere scesa da un taxi. All’uscita da un localee alcune amiche stavano facendo rientro a casa. L’impatto con la vettura, guidata da un 24enne, era stato violentissimo: la giovane era stata sbalzata a 30 metri di distanza. L’investitore si era allontanato salvo poi tornare dopo circa mezz’ora. La 27enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso nel nosocomio di, dove è stata ricoverata in prognosi riservata e sottoposta anche a un delicato intervento chirurgico. Oggi, tre giorni dopo il ricovero, è sopraggiunto il decesso. Laureata ...