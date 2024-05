(Di mercoledì 8 maggio 2024) LeAntonella, Cristina ed Elisabetta, figlie dei capostipite Giannola e Benito, sono tra i vincitori del XVGuido, per il. Lo hanno reso noto le stesseda Percoto (Udine) dove c'è l'azienda familiare, spiegando che "con la forza di una passione tramandata di generazione in generazione e divenuta nostra, abbiamo aperto nuovi mercati, fatto crescere il, creduto in prodotti dimenticati e creato nuovi distillati, aprendo la strada per quello che sarà il futuro dell'acquavite italiana: la Grappa nei cocktails!". Antonella, Cristina ed Elisabettahanno sottolineato di aver "trovato il modo di custodire e difendere la rivoluzione della Grappa, la ...

Alle sorelle Nonino il Premio Guido Carli per il merito imprenditoriale - Alle sorelle nonino il Premio Guido Carli per il merito imprenditoriale - Le ambasciatrici friulane della grappa sono tra i 12 premiati dell'edizione straordinaria per i 15 anni del premio intitolato allo statista che fu anche ...

Premio Guido Carli, riconoscimenti a Luisa Ranieri, Ferzan Ozpetek, Teo Luzi, Nico Acampora e Pierfrancesco Vago - Premio Guido Carli, riconoscimenti a Luisa Ranieri, Ferzan Ozpetek, Teo Luzi, Nico Acampora e Pierfrancesco Vago - Verranno celebrati venerdì 10 maggio all’Auditorium Parco della Musica i 15 anni del Premio Guido Carli: il protocollo da tempo è perfezionato per accogliere al meglio le nuove personalità selezionate ...

Alle sorelle Nonino il Premio G.Carli per merito imprenditoriale - Alle sorelle nonino il Premio G.Carli per merito imprenditoriale - Le sorelle Antonella, Cristina ed Elisabetta nonino, figlie dei capostipite Giannola e Benito, sono tra i vincitori del XV Premio Guido Carli, per il merito imprenditoriale. Lo hanno reso noto le ...