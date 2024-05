Serie A - gli arbitri della 36ª giornata | Atalanta-Roma a Guida

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si avvicina la 36ªdel campionato diA e sono state ufficializzate le designazioni arbitrali. Sarà Marcodi Torre Annunziata l’arbitro di, spareggio Champions e big match in programma domenica prossima alle 20.45. Frosinone-Inter è stata affidata invece ad Antonio Giua di Olbia, mentre per Napoli-Bologna è stato designato Luca Pairetto di Nichelino. Ad arbitrare Milan-Cagliari sarà Simone Sozza di Seregno. Le designazioni arbitrali FROSINONE – INTER Venerdì 10/05 h.20.45 GIUA SCATRAGLI – DI GIOIA IV: PRONTERA VAR: PATERNA AVAR: DOVERI NAPOLI – BOLOGNA Sabato 11/05 h.18.00 PAIRETTO PERETTI – COLAROSSI IV: MARCENARO VAR: DOVERI AVAR: ABISSO MILAN – CAGLIARI Sabato 11/05 h.20.45 SOZZA CARBONE – GIALLATINI IV: TREMOLADA VAR: IRRATI AVAR: CHIFFI LAZIO – EMPOLI h. ...

