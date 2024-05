Arriva il manifesto contro la guerra | Per fermarla bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Unper la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la. Insomma, un vero e propriola. A illustrare il progetto lo storico Franco Cardini, l’analista Stefano Orsi, il biologo Enzo Pennetta e il filosofo Andrea Zhok tutti d’accordo nel ribadire il no allalanciando un appello a tutti i frontie culturali. Presenti anche Gianni Alemanno e Massimo Arlecchino, segretario e presidente del Movimento Indipendenza e Marco Rizzo e Francesco Toscano di Coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare che hanno sostenuto il. Dueagli antipodi che si trovano insieme: “Quando si tratta di argomenti importanti come la pace non ...

