Come funziona il nuovo bonus pavimenti? A chi spetta e quali sono i lavori ammessi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Definito ‘’ perché tra le altre cose consente anche di sostituire la pavimentazione presente nelle abitazioni, ma di fatto quest’ultimo è solo un intervento eventuale che si inserisce in un’opera più ampia di ristrutturazione dell’immobile., in cosa consiste, a chi– ilcorrieredellacitta.comIl beneficio dà diritto a una detrazione L’Agenzia delle Entrate gestisce questa agevolazione e ha previsto la possibilità di andare incontro a quegli utenti che devono svolgere interventi di manutenzione sugli immobili, ristrutturazioni edilizie per leprevisti i‘ristrutturazione’ o ‘casa’, per ottenere una detrazione del 50 per cento sui, per un limite massimo di 96mila euro. Un aiuto ...

Milly Carlucci e i 5 talent scout - L'Acchiappa talent i Tutto è pronto per L’Acchiappa talent i , il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci, al via venerdì 10 maggio in prima serata su Rai 1. Oggi è stato presentato il format, che non esiste ...

L’Acchiappatalenti: una sfida ‘al buio’ tra talent scout. Ecco come funziona - L’Acchiappatalenti: una sfida ‘al buio’ tra talent scout. Ecco come funziona - Tutto è pronto per L’Acchiappatalenti, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci, al via venerdì 10 maggio in prima serata, in diretta su Rai 1. Oggi è stato presentato il format, che non esiste ...

Google, numero di telefono non più richiesto per la verifica in due passaggi - Google, numero di telefono non più richiesto per la verifica in due passaggi - Niente più numero di telefono per usare la verifica in due passaggi Google. Ecco come cambia la misura di sicurezza per gli account.

A Linate arriva il FaceBoarding: cos’è, come funziona e i dubbi sul riconoscimento facciale in aeroporto - A Linate arriva il FaceBoarding: cos’è, come funziona e i dubbi sul riconoscimento facciale in aeroporto - Velocizzare l’accesso ai controlli di sicurezza e le operazioni di imbarco utilizzando la tecnologia del riconoscimento facciale. Dopo una fase di sperimentazione, Linate è il primo aeroporto in Europ ...