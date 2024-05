Mourinho | Ho sbagliato a preferire la Roma al Portogallo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’ex tecnico dellaJoséè tornato a parlare dei giallorossi e il suo esonero a gennaio. Ha sottolineato la sua rabbia dopo essere stato cacciato proprio in seguito al suo rifiuto di sedere sulla panchina del. Al canale Ea Sports Korea ha dichiarato: «Le due finali con lasono state le più difficili da raggiungere. Forse anche l’Europa League con il Manchester United è stata molto difficile. Perché erano due squadre che quando sono arrivato erano in una situazione molto difficile. Alcuni allenatori sono magari più furbi e intelligenti e quindi scelgono l’incarico giusto con le condizioni ideali per arrivare al successo. Io ho bisogno di lavorare sempre, sentire che sto facendo qualcosa e sto aiutando i club. Mi piacciono le sfide, anche se a volte sono ingiuste perché non ci si può ...

prima o poi doveva succedere. E, purtroppo per la Roma , quel momento è arrivato proprio in una serata decisiva per l`esito della stagione....

Mourinho: "Ho commesso un errore rifiutando il Portogallo per restare a Roma" - mourinho: "Ho commesso un errore rifiutando il Portogallo per restare a roma" - Le parole dell'ex allenatore della roma Josè mourinho, tra l'esperienza giallorossa e l'opportunità di allenare il Portogallo ...

Mourinho: "Un errore non accettare il Portogallo per restare alla Roma" - mourinho: "Un errore non accettare il Portogallo per restare alla roma" - Lo Special One ritorna sulla proposta della nazionale lusitana e racconta i motivi di una decisione che forse, con il senno di poi, non prenderebbe più ...

Matic: “Non ho mai avuto problemi con Mourinho, ci sentiamo ancora spesso” - Matic: “Non ho mai avuto problemi con mourinho, ci sentiamo ancora spesso” - Nemanja Matic, centrocampista del Lione ed ex calciatore giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.