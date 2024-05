Salvini | ‘Per Toti dimettersi sarebbe una resa’

(Di mercoledì 8 maggio 2024) MILANO – “una resa, dal mio punto di vista. Perché domani qualunque inchiesta, avviso di garanzia o rinvio a giudizio porterebbe alle dimissioni di un sindaco”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, a Milano. “Non sono nelle condizioni – ha aggiunto – di suggerire niente a Giovanni, che ritengo un ottimo amministratore. Ritengo che in Italia e in tutti i Paesi civili chiunque sia colpevole, se condannato nei tre gradi di giudizio, non basta un’inchiesta. Lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente e spero che i giudici gli diano velocemente la possibilità di farlo”. L'articolo L'Opinionista.

Il leader della Lega: "Giovanni ottimo amministratore, non sono in condizione di suggerirgli niente. lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente" “Dimettersi sarebbe una resa dal mio punto di vista perché domani qualunque inchiesta, ...

Viale Europa, Schmidt: "Qui tramvia sotto terra". E in lista spunta il pronipote di D'Annunzio - Viale Europa, Schmidt: "Qui tramvia sotto terra". E in lista spunta il pronipote di D'Annunzio - Quando si ragiona su percorsi già avviati e contrattualizzati, sarebbe il caso di guardare bene le carte ... recentemente condannato per istigazione all'odio razziale ma difeso dal partito di salvini ...

Stoltenberg da Meloni: sul tavolo la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente - Stoltenberg da Meloni: sul tavolo la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente - Ma sulla decisione pesano le scarse risorse in cassa e le tensioni con salvini che oggi è tornato ad attaccare il presidente francese Macron sulla possibilità di inviare soldati francesi in Ucraina: ...

“Dimissioni Sarebbe una resa”. La destra continua a fare quadrato su Toti ai domiciliari. Sequestrati 220mila euro a casa di Spinelli - “Dimissioni sarebbe una resa”. La destra continua a fare quadrato su Toti ai domiciliari. Sequestrati 220mila euro a casa di Spinelli - Sarà venerdì 10 maggio che Giovanni Toti comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Il governatore della Liguria si trova da 24 ore ai domiciliari con l’accusa di corruzione e le sue f ...