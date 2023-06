Sant’Arpino | ennesimo episodio di sversamento illecito di rifiuti | è il turno della zona Castellone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Vittima di sversamenti illeciti diè ancora una volta la. Le aiuole poste all’ingresso del parco a via Virgilio, sono di nuovo piene di erba incolta e disparsi, per non parlare delle buste di spazzatura che sono state affisse all’entrata del parco. “È un bruttissimo messaggio di inciviltà. Le buste sono state prontamente rimosse dai nostri operatori ecologici, ma il barbaro gesto rimane – ha affermato il giovane Di Santillo – La vasca è frequentata da moltissimi bambini, cosa gli insegniamo? Che ognuno può fare quello che vuole e non verrà neanche punito? Tra le mura di scuola si insegna educazione civica e il rispetto delle regole, ma a pochi passi incivili mandano all’aria quegli insegnamenti fornendo ai più piccoli il ...